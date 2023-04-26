Motosikletle yayaya çarpınca dövülen sürücü öldü

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'de, çocuğuna bez almaya giderken motosikletiyle çarptığı K.E.'nin (21) yakınlarınca darbedilen inşaat işçisi Veysel Kaya (23), olaydan 1 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 24 Nisan'da saat 16.00 sıralarında, Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Veysel Kaya, çocuğuna bez almaya giderken motosikletiyle, yolun karşısına geçen K.E.'ye çarptı. K.E. hafif yaralandı, olay yerine gelen yakınları ise Kaya'yı dövdü. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis, Kaya'yı döven 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaya götürüldüğü özel hastanedeki tüm müdahaleye karşın, dün akşam, yaşamını yitirdi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden Serhat E. (19) sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı, olaya karıştığı belirlenen 2 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-04-26 11:21:00



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