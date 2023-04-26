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Sahte otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı

DHA

Sahte otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, başkasına ait otomobil ilanını taklit edip araç almak isteyenleri dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Ankara'da, otomobilini satmak için e-ticaret sitesine koyan K.O.'nun ilanı, başkaları tarafından bilgileri alınıp kopyalandı. Şüpheliler, e-ticaret sitesine K.O.'nun aracına dair sahte ilanı koydu. H.Ç., otomobili satın almak için ilanda yazan numarayla irtibata geçip 850 bin TL karşılığında anlaştı. Gerçek araç sahibi K.O.'yu arayan ve aracı satın almak istediklerini söyleyip pazarlık yapan şüpheliler, H.Ç.'yi, devir için verdikleri hesap numarasına araç bedelini yatırması konusunda ikna etti. H.Ç., şüphelilerin hesabına 850 bin TL yatırdı. Dolandırıcılık, otomobilin gerçek sahibi K.O. ile H.Ç.'nin noter devri sırasında buluşmasıyla ortaya çıktı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
H.Ç., polise gidip şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelilerin Mersin'de ikamet ettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Şüpheliler F.H., A.K., V.A., E.Ö. ve N.Ö. yakalandı. Adreslerdeki aramalarda ise 1 milyon 340 bin TL, 5 bin 700 dolar, 6 cep telefonu, 1 sim kart, 1 USB bellek ve 15 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-04-26 16:15:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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