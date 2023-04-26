Bakan Nebati: Dünya küçülürken, Türkiye büyüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Nebati: Dünya küçülürken, Türkiye büyüdü

DHA

Bakan Nebati: Dünya küçülürken, Türkiye büyüdü


Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bizim AK Parti iktidarlarının bir özelliği var, proaktif davranırlar. Sahadan talep gelmeden çözdüğü için toplum bu sıkıntıları çok derinden yaşamadı, hissetmedi. Dünya küçülürken, Türkiye büyüdü. Gayrisafi milli hasılamızın neredeyse yüzde 10´unun ardı sıra gelen depremle yok olduğu bir Türkiye´de biz, derin yarayı hissetmiyoruz." dedi. Bakan Nebati, Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda 4 Mayıs´ta test uçuşu yapılacağını da söyledi.
AK Parti'den Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında kente geldi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Nisan ayı meclis toplantısına katılmadan önce açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, iş dünyasına yönelik yatırımları anlattı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gayrisafi milli hasılanın neredeyse yüzde 10´unun yok olduğunu belirten Bakan Nebati, "Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bizim AK Parti iktidarlarının bir özelliği var, proaktif davranırlar. Sahadan talep gelmeden çözdüğü için toplum bu sıkıntıları çok derinden yaşamadı, hissetmedi. Dolayısıyla salgında hastaneler çalıştı, ilaçlar geldi, aşılar yapıldı. Kimse sokakta kalmadı. İşler devam etti, krediler verildi. Dünya küçülürken, Türkiye büyüdü. Gayrisafi milli hasılamızın neredeyse yüzde 10´unun ardı sıra gelen depremle yok olduğu bir Türkiye´de biz, derin yarayı hissetmiyoruz. 113 milyar dolar olarak belirlediğimiz ve giderek artan bir kaybımız var. Türkiye son 21 yılda elde ettiği kazanımlarının en doğru şekilde kullanıldığının bir durumudur. Böylesine bir yapıyı biz sağladık. Türkiye karşı karşıya kaldığı küresel veya iç krizi aldı bünyeyi biraz daha güçlendirdi ve yoluna o şekilde devam etti. Böylelikle 21 yıllık iktidarın Hazine ve Maliye Bakanı olarak karşınızda rahat bir şekilde bulunmamızın sebebi bu" diye konuştu.
`HAZİRAN AYINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YAPILACAK´
Çukurova Bölgesel Havaalanı ile ilgili müjde veren Bakan Nebati, "Sosyal medyada ve her gittiğim yerde paylaşıyorum buraya ne kamplaşmaya, ne kavga etmeye gelmedim. Tek bir işimiz var; hizmetkarlık etmek, üretmek. Ve bu şehir hizmeti hak ediyor diğer şehirlerimiz gibi. Çünkü üretiyor. O zaman bizim işimiz, gelen bu taleplerin karşılanması noktasında her türlü adımı atmak. Havaalanı uzun yıllardır bitmedi, biz inşallah 4 Mayıs´ta test uçağını indiriyoruz. Haziran´ın sonunda tarifeli uçuşla hem Adana´ya hem Mersin´e ama hem Adana´ya hem Mersin´e derken bölgesel olarak Çukurova´nın tamamına uluslararası iniş çıkışlar gerçekleşmiş olacak. 1 kilometrelik yolun bir kısmında çalışma var o da bu ay sonunda bitmiş olacak. İnşallah biz bu havaalanıyla gidip geleceğiz" açıklamasında bulundu.
Bakan Nebati konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda meclis üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-04-26 22:46:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de konuştu:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de konuştu:
Mersin'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada darbedilen sürücü öldü
YEREL HABERLER Mersin'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada ...
Sahte otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı
Mersin'de AK Parti milletvekili adayının seçim ofisine ses bombası atıldığı iddiası
YEREL HABERLER Mersin'de AK Parti milletvekili adayının seçim ...
Motosikletle yayaya çarpınca dövülen sürücü öldü
YEREL HABERLER Motosikletle yayaya çarpınca dövülen sürücü öldü
BAKAN NEBATİ, MERSİN GENÇLERLE BULUŞTU  
YEREL HABERLER BAKAN NEBATİ, MERSİN GENÇLERLE BULUŞTU  
Bakan Nebati, Mersin gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Nebati, Mersin gençlerle buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de gençlerle buluştu:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de gençlerle ...
Bakan Nebati: Hedefimiz, 7 yıl içinde 1 milyon Togg´u yollara çıkarmaktır
YEREL HABERLER Bakan Nebati: Hedefimiz, 7 yıl içinde 1 milyon Togg´u ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de konuştu:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de konuştu:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, nükleer yakıt için gün sayıyor
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer Güç Santrali, nükleer yakıt için gün ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de fabrika işçilerine hitap etti:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de fabrika ...
Yüksek Onur öğrencisi Bahar´a Akkuyu hediyesi 
YEREL HABERLER Yüksek Onur öğrencisi Bahar´a Akkuyu hediyesi 
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de fabrika işçilerine hitap etti:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de fabrika ...
Bakan Nebati: Senin hangi mezhepten olduğunu soran var mı
YEREL HABERLER Bakan Nebati: Senin hangi mezhepten olduğunu soran ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de vatandaşlara hitap etti:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.