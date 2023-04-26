Bakan Nebati: Dünya küçülürken, Türkiye büyüdü



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bizim AK Parti iktidarlarının bir özelliği var, proaktif davranırlar. Sahadan talep gelmeden çözdüğü için toplum bu sıkıntıları çok derinden yaşamadı, hissetmedi. Dünya küçülürken, Türkiye büyüdü. Gayrisafi milli hasılamızın neredeyse yüzde 10´unun ardı sıra gelen depremle yok olduğu bir Türkiye´de biz, derin yarayı hissetmiyoruz." dedi. Bakan Nebati, Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda 4 Mayıs´ta test uçuşu yapılacağını da söyledi.

AK Parti'den Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında kente geldi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Nisan ayı meclis toplantısına katılmadan önce açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, iş dünyasına yönelik yatırımları anlattı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gayrisafi milli hasılanın neredeyse yüzde 10´unun yok olduğunu belirten Bakan Nebati, "Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bizim AK Parti iktidarlarının bir özelliği var, proaktif davranırlar. Sahadan talep gelmeden çözdüğü için toplum bu sıkıntıları çok derinden yaşamadı, hissetmedi. Dolayısıyla salgında hastaneler çalıştı, ilaçlar geldi, aşılar yapıldı. Kimse sokakta kalmadı. İşler devam etti, krediler verildi. Dünya küçülürken, Türkiye büyüdü. Gayrisafi milli hasılamızın neredeyse yüzde 10´unun ardı sıra gelen depremle yok olduğu bir Türkiye´de biz, derin yarayı hissetmiyoruz. 113 milyar dolar olarak belirlediğimiz ve giderek artan bir kaybımız var. Türkiye son 21 yılda elde ettiği kazanımlarının en doğru şekilde kullanıldığının bir durumudur. Böylesine bir yapıyı biz sağladık. Türkiye karşı karşıya kaldığı küresel veya iç krizi aldı bünyeyi biraz daha güçlendirdi ve yoluna o şekilde devam etti. Böylelikle 21 yıllık iktidarın Hazine ve Maliye Bakanı olarak karşınızda rahat bir şekilde bulunmamızın sebebi bu" diye konuştu.

`HAZİRAN AYINDA TARİFELİ UÇUŞLAR YAPILACAK´

Çukurova Bölgesel Havaalanı ile ilgili müjde veren Bakan Nebati, "Sosyal medyada ve her gittiğim yerde paylaşıyorum buraya ne kamplaşmaya, ne kavga etmeye gelmedim. Tek bir işimiz var; hizmetkarlık etmek, üretmek. Ve bu şehir hizmeti hak ediyor diğer şehirlerimiz gibi. Çünkü üretiyor. O zaman bizim işimiz, gelen bu taleplerin karşılanması noktasında her türlü adımı atmak. Havaalanı uzun yıllardır bitmedi, biz inşallah 4 Mayıs´ta test uçağını indiriyoruz. Haziran´ın sonunda tarifeli uçuşla hem Adana´ya hem Mersin´e ama hem Adana´ya hem Mersin´e derken bölgesel olarak Çukurova´nın tamamına uluslararası iniş çıkışlar gerçekleşmiş olacak. 1 kilometrelik yolun bir kısmında çalışma var o da bu ay sonunda bitmiş olacak. İnşallah biz bu havaalanıyla gidip geleceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda meclis üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-04-26 22:46:39



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