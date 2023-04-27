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Sahte otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı (2)

DHA

Sahte otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı (2)


3 TUTUKLAMA
Mersin'de, başkasına ait otomobil ilanını taklit ederek araç almak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen ve bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden V.A., F.H. ve A.K. tutuklandı. Şüphelilerden E.Ö ve N.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-04-27 00:06:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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