Sahte otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

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3 TUTUKLAMA

Mersin'de, başkasına ait otomobil ilanını taklit ederek araç almak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen ve bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden V.A., F.H. ve A.K. tutuklandı. Şüphelilerden E.Ö ve N.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-04-27 00:06:28



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