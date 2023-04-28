Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama 

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 8 bin 340 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde 2 kişinin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Harekete geçen jandarma, operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada; 8 bin 340 adet uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2023-04-28 12:10:33



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