Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesindeki otoyolda TIR'a çarpan araçta, 2 kişi hayatını kaybetti.
Otoyolun Damlama mevkisinde Batuhan E. yönetimindeki 34 FHC 177 plakalı otomobil, aynı yöne giden Serkan D. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Derya Özdemir (19) ve Kadriye Düz (18) hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Batuhan E. ise hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-04-29 13:41:45
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