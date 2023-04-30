Hürrem Sultan Balesi, prömiyerle sahnelendi



Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN Devlet Opera ve Balesi (DOB), Dünya Dans Günü'ne özel olarak 2 perdelik Hürrem Sultan Balesi'ni prömiyerle sahneledi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçişinin ardından tutkuları, seferleri ve zaferlerini yansıtan 'Hürrem Sultan Balesi', Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverle buluşturuldu. Müziği ünlü kompozitör ve besteci Nevid Kodallı´ya ait olan eserin libretto ve koreografisi, 12 yıl önce genç yaşta hayatını kaybeden Oytun Turfanda tarafından hazırlandı. Ünlü şef Murat Kodallı´nın orkestra şefliğini yaptığı eseri, Deniz Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci sahneye koydu.

Eserin kostüm tasarımı, Diriliş Ertuğrul, Kösem Sultan ve Muhteşem Yüzyıl dahil olmak üzere birçok dönem dizisinin kostümlerini tasarlayan ünlü kostüm kreatör Serdar Başbuğ, dekor tasarımı Efter Tunç, ışık tasarımı ise Tarı Deniz imzasını taşıyor.

Mersin DOB Bale sanatçılarının ve orkestrasının üstün performansı ile 'Hürrem Sultan Balesi', 2 Mayıs ve 23 Mayıs tarihlerinde kaçıranlar için yeniden sahnelenecek. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-04-30 01:08:20



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