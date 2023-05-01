Mersin'de 1 Mayıs kutlamasında 'döviz' gerginliği



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Kutlama sırasında bir kadının açtığı `Genel-İş satılmış sendika´ yazılı döviz açması, kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Kentte sabah saatlerinde eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan sendikalar, demokratik kitle örgütleri, dernekler, öğrenciler ve işçilerin oluşturduğu kortej, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada şarkılar eşliğinde halay çeken katılımcılar, 1 Mayıs Marşı'nı okudu. Emek ve Demokrasi Platformu adına ortak basın açıklamasını Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel İş Sendikası'nın Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy okudu. Ardından yerel sanatçılar sahne alarak konser verdi.

Kutlama sırasında bir kadının 'Genel-İş satılmış sendika' yazılı döviz açması kısa süreli gerginliğe neden oldu. Bazı sendika üyeleri kadının elindeki dövizi almaya çalışırken, alanda bulunan güvenlik güçleri ve katılımcıların müdahalesi ile gerginlik son buldu. Daha sonra kadına müdahale etmek isteyen sendika üyeleri alandan uzaklaştırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-05-01 15:35:20



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