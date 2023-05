Akşener: Suriyelilerin tamamı 2 yılda ülkelerine gidecek

Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı?



Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Mersin'e geldi. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda düzenlenen mitinge katılan Akşener, toplanan kalabalığa hitap etti. Meydandakilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Akşener, hükümeti eleştirdi. Millet İttifakı ve İYİ Parti adına bir söz vermek istediğini dile getiren Akşener, "Ocak ayı itibariyle işçilerimize ve emekçilerimize yüzde 55 zam yapılmasını istemiştim, yapmadılar, 15 Mayıs'ta hayırlısıyla seçimi alacağız ilk yapacağız iş temmuz ayının başında bütün emekçi ve emeklilerimize yüzde 50 zam yapmaktır. Aranızda benim yaşımda olanlar var. Eskiden o beğenmedikleri Türkiye´de siyasiler önce seçmenin karşısında hazır ola geçer, topuk selamı verir, yerlere kadar eğilir ve kendini projeleri ile hizmet anlayışı ile seçmene, sizlere beğendirmeye kalkar, siz de bir not verirdiniz. Eğer olumlu bulmuşsanız, derdiniz ki `Seni ve partini iktidar yaptım, hizmet edeceksin´, daha az beğendiniz zaman da, `Sizi muhalefet ettim, siz bizim avukatımız olacaksınız´ derdiniz. Muhalefet halkın avukatıdır. İktidar da hizmet etmekle yükümlüdür" dedi.

3,5 yıl önce henüz yeni genel başkan olmuşken yaşadığı bir anıyı anlatan Akşener, "Harika bir konuşma yaptım kendime göre. Gençleri, öğretmenlerin atanamamasını, çiftçileri konuştum. Kendimi bir beğendim, anlatmam mümkün değil. Göğsümü gere gere çıktım. Gazeteci kardeşlerim bana soru soracaklar zannediyorum. `Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu´na böyle dedi, o da böyle bir cevap verdi, siz buna ne diyorsunuz?´ dediler. İlk ağzımdan çıkan söz `Elinin körü´ olacaktı, diyemedim, genel başkan olduğumu hatırladım, `Bana ne´ dedim çıktım gittim. Sonra arkadaşlarımla bir toplantı yaptım ve dedim ki, `Yün yumakları atılıyor. Seçmen çırak çıkarılıyor.´ Biz gitmeliyiz. Nereye, esnafa. Esnaf kimdir? Esnaf hem sanayi ve tarımımın ürettiklerini satan ekonominin bel kemiğidir. Aynı zamanda bu ülkenin en fazla istihdam yaratan sektörüdür. Esnaf esnaf gezmeye başladık. Allah şahittir o dükkanların içinde bir kere kendi partimi övmedim, başka partiyi yermedim. Ama şunu yapmaya çalıştık, sizin sesinizi dinleyip, ona çözüm üretip sonra iktidarda bulunanların bu çözümleri arzu ederlerse alıp, uygulamalarına çalıştık. Pandemi döneminde Allah var bir kısmını, yüzde 50´sini yaptılar. Bu gezilerde ne öğrendim? Yorgun hale gelmiş, bizden daha yaşlı bir hale dönmüş gençler gördüm. 82 puan almış, ayısı, dayısı olmadığı için AK Parti´de, atanamamış çocuğu için haykıra haykıra ağlayan anneler gördüm. Oğullarının 2 üniversite bitirdiği, KPSS´den yüksek puan aldığı halde mülakata takılıp gece oturup gündüz uyuduğunu söyleyen ağlayan babalar gördüm. 5 tane emekli maaşı farklı olan emekliler gördüm. Tencere kaynatmakta zorlanan anneler gördüm" diye konuştu.

'İŞSİZ GENÇLERE 2 BİN 500 TL MAAŞ ÖDEYECEĞİZ'

Akşener, KPSS'de iyi puan almalarına rağmen mülakatta elenen gençlerin sorunlarına da değindi. Bu konudaki haksızlığı ortadan kaldıracaklarını ve 18-26 yaş grubundaki işsiz tüm gençlere 2 bin 500 TL maaş ödeneceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi 20 yıla bu derece derin bir kaos yaratan, bu derece derin bir fakirliği yaratan, insanlara istihdam yaratmadığı için işsiz bırakan ve meşhur mülakat nedeniyle her türlü ayrımcılığa maruz bırakılmış, gençleri Türkiye´de umutsuz hale getiren bir iktidar var. Tarım gitti. Ama siz bunların her birini elinizin tersiyle itecek ve bu ülkeyi kalkındıracak, haksızlıkların önüne geçerek, gençlerin nefes almasını sağlayacaksınız. 18-26 yaş grubundaki tüm gençlere 2 bin 500 TL maaş ödeyeceğiz biz iş buluncaya kadar. Koşulsuz, şartsız. Şimdi Kurban Bayramı geliyor, Allah hepimize kurban kesmeyi nasip etsin. Geçen sene 5 bin TL kurban, bugün 15 bin TL. Koyunun da orta kararı 12 bin 500 TL. Bu yüzden bir çoğumuz inancının gereğini yerine getiremeyeceğiz. Ama biz seçilirsek hemen emeklilerimizin hesabına 15 bin TL kurban parası yatıracağız. Tarım, köyler boşaldı. O köylerde yaş ortalaması 50. Okulları açacağız, öğretmen, veteriner, ziraat mühendisi tayini yapacağız. Ayrıca genç bir çift köyde yaşayıp, tarım yapmak istediğinde karı koca ikisinin de SSK veya Bağ-Kur primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Çünkü üretmeden Türkiye kalkınamaz. Pandemi döneminde gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Havza bazlı tarım yapılacak. Toprağınızda ne ekmeniz gerektiğini söyleyecek, yetiştirdiğiniz ürünü satın alacağız. Tarım, sanayi, teknoloji ama bunların en önemlisi nefes almak. Kadınların, gençlerin nefse alması."

'8 MİLYON SURİYELİ ÜLKEMİZDE, 2 YILDA TAMAMI, HEPSİ BERABER GİDECEK'

Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısına değinen Akşener, 2 yılda hepsinin ülkelerine gönderileceğini belirterek, "Allah´ın huzurunda size söz veriyorum, Suriyelileri biz bu ülkeye neden getirdik? Ne kar elde ettik? Ne oldu? Kimine göre 10, kimine göre 8 milyon insanı buraya doldurduk. Buna karşılık 7 trilyon dolarlık komşularımızla olan ticaret hacmi ortadan kalktı. Buna karşılık Beşar Esad´a demokrasi öğretmeye kalktık ve sonuçta 8 milyon Suriyeli ülkemizde. 2 yılda tamamı, hepsi beraber gidecek."

Akşener daha sonra Mersin milletvekilleri adaylarını sahneye çıkartarak hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

