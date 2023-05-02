Bakan Nebati: 2028'de 90 milyon turist ile 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz (2)



HÜDA PAR'A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ile dün seçim standına saldırı düzenlenen HÜDA PAR İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bir kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Tahirhan Uysal'dan bilgi alan Bakan Nebati, geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Mersin´de HÜDA PAR seçim standına yapılan ve demokratik anlayışla hiçbir ilgisi olmayan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Emniyet güçlerimizin, en kısa sürede sorumluları adalete teslim edeceğine güvenimiz tamdır. Bu tür provakasyonların seçimlere ve demokrasimize gölge düşürmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2023-05-02 17:53:20



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