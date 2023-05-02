Mersin´de okul servisi şarampole yuvarlandı: 6´sı öğrenci 7 yaralı

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Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN´in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada servis şoförü ve 6 öğrenci yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi´nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan Fatih Yılmaz (44) idaresindeki 33 S 2016 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve 6 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen minibüs ise vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2023-05-02 23:30:18



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