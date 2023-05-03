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ADA-74 gemisi, Mersin-KKTC seferlerine başladı

DHA

ADA-74 gemisi, Mersin-KKTC seferlerine başladı


Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında haftada 3 gün düzenli sefer yapacak olan ADA-74 gemisi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı törenle seferlerine başladı.
Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında haftada 3 gün düzenli sefer yapacak olan ADA-74 gemisinin seferlerine başladığı tören, Mersin Limanı'nda yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Fuat Gedik, KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve kent protokolü katıldı.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, törendeki konuşmasında, "Kıbrıs Türkleri seçimleri büyük merakla takip ediyor. Türkiye seçmeninin kararlarına elbette saygılıyız ama biz dış politikada asla geri adım atılmasını istemiyoruz. Özellikle Kıbrıs meselesinde federasyonu terk edip iki devletli politikaya yelken açmışken tekrar masaya oturup Rumlarla federasyon konuşulmasını istemiyoruz. Biz Türkiye'siz Doğu Akdeniz isteyenlere 'Dur' diyecek iktidarın devamını arzuluyoruz. Bizler Afrin'e, Kuzey Irak'a girerken Amerika'dan Rusya'dan izin almayacak bir iktidarı istiyoruz" ifadesini kullandı.
'KIBRIS'A DESTEĞİMİZİ HER DAİM DİRİ TUTTUK'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarih boyunca Türkiye için çok büyük öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Kıbrıs aleyhine uluslararası alanda uygulanmakta olan ambargo ve kısıtlamalara rağmen, Kıbrıs'a olan desteğimizi her daim diri tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmaları ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hem coğrafi hem de stratejik açıdan deniz ulaşımı ve ticareti için çok önemli bir konumda. Kıbrıs'ımızın bu stratejik önemi, denizcilik alanında büyük başarılara imza atmasına ve bu alanda yaptığı yatırımlarla her geçen gün sektörde büyük bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine zemin oluşturuyor. Türkiye olarak bizler de Kıbrıs'ın denizcilik alanındaki gelişimine katkı sağlamak hem de iki ülkenin ulaştırma alanında bağlantılarının artırılması için çaba sarf etmeyi sürdürüyoruz" dedi.
'YOLCULARIN KONFOR İÇİNDE YOLCULUK YAPMASINI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'
Mersin-Gazimağusa arasında haftada 3 gün düzenli feribot seferleri gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Nebati, "Yılda sayısı 300'e varan bu seferlerde yolcu, yük ve araç taşıma gibi hizmetleri vatandaşımıza sunuyoruz. 1975 yılından bu yana Kıbrıs denizciliğinin bir neferi olan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketimiz, buradaki sorunları çözmek ve gemilerimizi modernleştirmek için elindeki tüm imkanları seferber ediyor. Bu çabaların bir mahsulü olarak filomuza mevcut yolcu ve araç kapasitesini iki katına çıkaracak yeni bir gemi alımı yapmış bulunuyoruz. Günün şartlarına uygun modern standartlardaki Ada 74 isimli feribot gemimiz yaklaşık 93 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olup, 3 metre 10 santim su çekimine sahiptir. Gemimiz Mersin-Gazimağusa hattında 15 tır, 25 küçük araç ve 400 yolcu kapasitesiyle tarifeli seferler gerçekleştirecektir. Bunun yanı sıra gemimiz 300 kişilik kafeterya, 300 kişilik uçak pulman koltuğu, yüksek hızlı internet ve TV yayını gibi sosyal donatılara da sahiptir. Gemimizin faaliyete geçmesiyle birlikte hem vatandaşlarımızın hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin ve Kıbrıs'a seyahat eden turistlerin, konfor içinde yolculuk yapmasını sağlamış olacağız. 4,5 milyon euro kaynakla desteklediğimiz bu yatırımın her iki ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRÜYOR
Ekonomide atılan adımların neticelerini görmeye başladıklarını kaydeden Bakan Nebati, şunları söyledi:
"Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Geçen yıl yaşadığımız her türlü dışarıdan kaynaklı fiyat artışları ülkemizde yüksek hissedildi ama şimdi enflasyon yüzde 43 seviyesine geldi. Attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu göstermesi açısından önemli bir veri sunuyor bize. Biz enflasyonla mücadele edip zaman yayıp büyümeden taviz vermediğimiz için, şu an üretim sürüyor, insanlar işlerine gidiyor."
Konuşmaların ardından kurdele kesen protokol, hizmete açılan gemide incelemelerde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-05-03 17:03:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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