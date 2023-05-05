Tarsus'ta yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu TarsusPozantı istikameti Karakütük mevkisinde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 27 YG 540 plakalı yolcu otobüsü, H.K.'nın kullandığı 34 BSZ 711 plakalı minibüse arkadan çarptı. Minibüsteki 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-05-05 01:18:43
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