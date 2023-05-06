Mersin'de kuvvetli rüzgar, seraları yıktı (2)

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ANAMUR'DA HORTUM ÇIKTI

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu Mersin'in Anamur ilçesinde hortum oluştu. Denizde çıkan hortum, Fatih ile Akarca mahalleleri arasındaki 5 kilometrekare alanda etkili oldu. Bazı evlerin çatısı uçarken, 200'den fazla muz ve çilek serası yıkıldı. AnamurAntalya kara yolunda da trafik aksadı. Öte yandan Kemal Şahin (70), aracına isabet eden demir parçası yüzünden hafif şekilde yaralandı. (DHA)

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2023-05-06 14:06:35



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