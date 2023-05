Erdoğan: Bizim sözümüz, adı yalancı çobana çıkmış Bay Bay Kemal'in sözüne benzemez (2)

MERSİN'DE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginden ardından Mersin'e geçti. Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçesinde yaşanan kuvvetli rüzgarda seraları zarar gören üreticilere destek verileceğini söyledi. Mersin'i çok sevdiklerini belirten Erdoğan, "14 Mayıs'ta bu sevdamızı tavan yaptıracağız. Bu ne güzellik? Bu alana çok geldim bu alanda çok mitinglerimiz oldu. Mersin'i sevmemek mümkün mü? Ne mümkün. Ülkemizin tarihi bir seçimi öncesinde kalktık bizi bekleyen onca şehir arasından Mersin'i seçtik. Buraya Kayseri'den geliyorum. Katılım 135 bindi. Mersin'in de resmi rakamlarını aldım hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Yalnız kendimiz değil, eşi dostu da sandığa getireceğiz. Bu varlık seçimidir. Bu seçimde ülkeyi teröristlere bırakmayacağız. Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var milletimiz. Ben buradan Mersin'in komşuları Karaman'a, Niğde'ye, Kıbrıs'a da selamlarımı gönderiyorum. En kısa sürede bu şehirleri ziyaret edip haset gidereceğiz. Salı günü de Adana'da olacağız. Her ilin bizim kalbimizde ayrı yeri var. Mersin'e daha önce gelecektim. Akkuya'daki Nükleer Santrali'nin yakıt çubuklarının teslim törenine katılacak, hem de burada sizlerle hasret giderecektim. O günlerde biraz rahatsızlığım oldu. Akkuyu programını canlı bağlantıyla gerçekleştirmek zorunda kaldım. Tabii Mersin'in ülkemizin sanayisinde ticaretinde ve tarımda ayrı bir yeri var. Her şeyden önemli insan zenginliğini barındırması sebebiyle kalbimizde ayrı yeri ver. Bizim dinimizde ayrım yok. Biz Mersin'i Sunnisiyle, Alevisi ile seviyoruz. Mersin tüm bu değerleriyle tarihten bugüne bugünden geleceğe köprü kuruyor köprü. Mersin'i görüp başı dönmeyen yoktur. Mersin'in önünde kendisi ve ülkesi için yeni bir fırsat var. Bu fırsat 14 Mayıs seçimleridir. Birileri Mersinli'nin iradesini çantada keklik görüyor. Mersinliyi kurşun asker sanıyor. Bizim zenginlik olarak gördüğümüz farklılarını varlıklarının sermayesi haline getirenler, sizleri hiçe sayıyor. Halbuki biz Mersin'in vefasını iyi biliriz. Mersin'de hep icracı arkadaşlarımızı görevlendirmemizin sebebi de budur. Çünkü biz laf değil icraat peşindeyiz"dedi.

'KANDİL, BAY BAY KEMALİ NEDEN DESTEKLİYOR?'

"Bu seçim birileri için Bay Bay Kemal'i cumhurbaşkanı yapma, yanındaki partileri mutlu etme seçimi değildir"diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçim ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle defalarca denenip de bir türlü milletin sinesini bizim kararlığımızı aşamayan senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür. Bölücü örgütün güdümündeki partinin Bay Bay Kemal'i destekleme sebebi budur. Kandil Bay Bay Kemal'i neden destekliyor? Kandil'den bu zat için yeni destek mesajının gelmesinin sebebi budur. HDP'lilerin başımıza en büyük Kemalci kesilmesinin sebebi budur. Ülkede ne kadar devlet-millet düşmanı LGBT'ci çeşitli görünümler altında yıkıcı faaliyet yürüten varsa sebebi budur. İyi Parti, HDP, CHP ve bunların yanındaki LGBT'ci. AK Parti'ye MHP'ye LGBT sokulamaz. Çünkü bizde aile kurumu kutsaldır. Aile kurumuna leke sürdürmeyiz. Koalisyon masası teslimiyet masasına dönüşmüş durumda. Belediyenin Mersin'e hizmeti var mı? Bunların tavrı çöp, çukur, çamur. Bunlarda belediyecilik budur. Bunlarda hizmet aşkı yok. Ben İstanbul'da Belediye Başkanlığı yaptım. Görevi CHP'den aldım. Haliç kokudan geçilmiyordu. Çamurdan İstanbul gibi şehrimizi kurtardık. Biz bu millete aşığız. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Şimdi bunlar, ellerine tutuşturulan senaryoda kendisine hangi rol verilmişse sahneye çıkıp oynuyor iniyor. Bunu da o kadar gönülsüz bir şekilde yapıyorlar ki, sakillik her yerlerinden akıyor" ifadelerini kullandı.

SADECE NASİPSİZ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BECERİKSİZLER

Karadeniz gazını getirerek yüzlerce milyar dolarlık kaynağı milletin hizmetine sunduklarını belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların çapı da işte bu kadar. Önlerine 5 keçi verin Toroslara yollayın, hepsini kaybedip akşama dönerler. Ellerine çapa verip tarlaya gönderseniz, akşama bir karış toprağı havalandırmadan dönerler. Çünkü bunlar sadece nasipsiz değil, aynı zamanda beceriksiz. Biri başında bulunduğu kurumu batırır, öteki kapısından geçmedik parti bırakmaz, beriki teröristin kolundan ayrılmaz, diğerlerini zaten saymıyorum. Onlar kaç ortak olduklarını artık bizim de sayamadığımız masanın etrafında siyasetçilik oynarken, biz Karadeniz gazını ülkemize getirerek yüzlerce milyar dolarlık kaynağı milletimizin hizmetini sunduk. Gabar'da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık kaynağı da milletimizin emrine verdik. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santralimiz tüm üniteleri devreye girdiğinde Çukurova'nın ihtiyacını karşılayarak elektriği üreteceğiz. Konya'da panelini de kendimiz ürettiğimiz ülkemizin en büyük GES'ini kurduk. Türkiye'nin cebinden 100 milyar dolarlık enerji parası artık milletimizin emrinde olacak. Hani Londra'daki tefecilerden 'Borç para bulduk' diyor ya. İşte onların hayal bile edemeyeceği kaynağı milletimizin imkanınıza sunuyoruz. Aile ve Gençlik Bankası kurma sözümüz var. Bu bankanın finansmanı doğalgaz ve petrol kaynaklarından sağlanacak. Burada elde ettiğimizin belli bir oranını aile ve gençleri destekleyeceğiz. Ev hanımlarımızı emekli edeceğiz. Gençlerimize eğitimden istihdama her alan karşılıksız destek vereceğiz. Her haneden en az bir kişinin istihdam olmasını sağlayacağız. Sosyal yardımları yeniden düzenleyeceğiz. Bunlar LGBT ile aile yapımızı yıkmaya çalışırken, biz aile yapımızı güçlendireceğiz. Tabii bir de Mersin'e yaptıklarımız var. Tek tek sıralasak sabah ederiz. Mersin'e son 21 yılda 98 milyar lira kamu yatırım yaptık. Bay Bay Kemal sen ne yaptın? Senin belediye başkanın ne yaptı? Söyleyin ne yaptın? Eğitimde 5 bin 963 adet yeni derslik inşa ettik. İkinci devlet üniversitemizi kurduk. 62 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımda Mersinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 12 milyarlık kaynakla destekledik. Sağlıkta 3 bin yataklı 17 hastane ve 49 sağlık tesisi inşa ettik. Şehir hastanemizi kazandırdık. Mezlitli'ye de 150 yataklı devlet hastanesi yapıyoruz. TOKİ vasıtasıyla, 5 bin 340 konut yaptık. Şimdi İlk Evim'le 5 bin 100 konut daha inşa edeceğiz. İlk İş Yerim'le 3 bin iş yeri yapacağız. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 3 bin 195 bağımsız bölümünü dönüşümünü yaptık. Ulaştırmada 278 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesi 567 kilometreye çıkardık. Yapımı devam eden yolların çoğunu bu yıl hizmete açacağız. Çalışmaları etap etap süren Mersin, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattını 2025'te hizmete sunuyoruz. Mersinli çiftçilerimize 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin yüzde 50'sini karşıladık. Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak çiftçimizi rahatlatacağız. Mersin'i bilişim merkezi haline getiriyoruz. Akkuyu'ya ilk yakıt çubuklarını getirdik. Bay Bay Kemal'in 'Yapacağız' dediği konuları zaten biz yaptık. Şimdi daha fazlası için çalışıyoruz." (DHA)Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANSoner AYDIN

2023-05-06 20:10:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.