Suriye'de kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş, toprağa verildi

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Mithat ÜNAL/ ANAMUR (Mersin), (DHA)SURİYE'nin El-Bab harekat bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Karabulut, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Karabulut'un cenazesi ilk olarak Anamur'un Saray Mahallesi Memurlar Sitesi'ndeki evine getirildi. Karabulut´un eşi Aysun Karabulut ve 7 yaşındaki kızı Eda, babası Mustafa Karabulut ve annesi Nazmiye Karabulut ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından şehit cenazesi Otogar Camii'ne getirildi. Kaymakam Bilal Bozdemir ile Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel'in de katılımıyla cenaze namazı kılındı. Ardından şehit Uzman Çavuş, götürüldüğü Ormancık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2023-05-06 21:24:52



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