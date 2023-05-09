Mersin'de kayısı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi

Bu iller için yağmur uyarısı

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Murat SÖZERİ/ MUT, (Mersin) (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde, kayısı üreticileri fiyatların düşük olduğunu belirterek, MutKaraman kara yoluna ürünlerini döküp eylem yaptı. 3 saat trafiğe kapanan yol, Kaymakam İhsan Ayrancı'nın grubu sakinleştirmesiyle yeniden açıldı.

Kayısı fiyatlarının 5 liraya kadar düştüğünü belirten üriticeler, traktör ve kamyonetlerle geldikleri MutKaraman yolunu trafiğe kapattı. Ürünlerini yola döken üreticiler, 5 liranın maliyeti karşılamadığını savundu. Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı bölgeye gelerek üreticileri sakinleştirmeye çalıştı. Üreticilerin sorunlarını çözmeye çalışacaklarını belirten Ayrancı, "Bunun kalıcı çözümü, pazarlama sorununu ortadan kaldırmaktan geçiyor. El birliğiyle sorunun çözümü için beraber kafa yoralım" dedi. Ayrancı'nın konuşması ardından sakinleşen grup, dağıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2023-05-09 13:08:50



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