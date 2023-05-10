

MERSİN'de bir etkinlikte sahne alan şarkıcı Kibariye, üzerine koşan hayranı nedeniyle sahneden düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.Şarkıcı Kibariye, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önünde düzenlenen `Romanlar Buluşması´ etkinliğine katıldı. Burada sahne alan Kibariye, şarkısını söylediği sırada bir hayranı sahneye atladı. Hayranının korumalar tarafından engellenmesi sırasında arada kalan Kibariye, aldığı darbeyle sahneden düştü. Yaralanan Kibariye, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Ayrıca, Kibariye'nin sahneden düşme anları ise konsere katılan vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Kibariye´nin şarkı söylemesi

-Hayranının sahneye atlaması

-Kibariye´nin sahneden düşmesiHaber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,(DHA)

2023-05-10 01:23:38



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