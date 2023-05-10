Alaca: İleri teknoloji ürün ihracatını artırmamız gerekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaca: İleri teknoloji ürün ihracatını artırmamız gerekiyor

DHA

Alaca: İleri teknoloji ürün ihracatını artırmamız gerekiyor


MERSİN, (DHA) Yüksek teknoloji ürünlerinin Ar-Ge´si için yapılan çalışmaların artırılması gerektiğini ifade eden Alaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Alaca, "Yüksek teknoloji ürünlerdeki ihracat yapımızı artırmamız ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ediyor" dedi.Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,0 oldu´ diyerek sözlerine başlayan Hakan Alaca, "Yüksek teknoloji üretimi, aynı anda yüksek katma değerli ve yüksek getiri sağlayan ürün üretimi anlamına geldiği için özellikle gelişmiş ülkeler yüksek teknoloji içeren ürün ihracatı konusunda dünyada lider konumda olan ülkelerdir. Biz de ülke ihracatımızın artmasını, cari açık dengesinin kapanmasını istiyorsak mutlaka yüksek teknolojili ürünlere yönelmeliyiz" dedi.`DÜNYA MARKALARI YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERDEN OLUŞUYOR´Bugün dünyanın en çok değere sahip markalarının yüksek teknoloji üreten markalarından oluştuğunun altını çizen Alaca, `Biz ülke olarak 10 konteynır tarım ürünü ihraç ederken, ithal ettiğimiz 1 konteynır cep telefonu ile cari açık dengesini kapatamıyoruz. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payını yüzde 4,0´lerden daha yukarıya çıkarmamız şart. Yıllardan bu yana bu oran yüzde 4-5 seviyelerinde. Dünyanın önde gelen markalarına bakıldığında mutlaka yüksek teknoloji ürünleri pazara sunan markaların öne çıktığını gözlemliyoruz. Hatta yazılım sektöründe uzmanlaşıp tüm dünyaya geliştirdikleri aplikasyonları pazarlayan markalar var. Türk gençleri mutlaka yapacakları Ar-Ge çalışmaları ile yüksek teknoloji ürünlerin imalatını arttırmalı. Bu anlamda gençlere büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Ülke olarak yüksek katma değerli ürün üretimi ile cari açık dengesini sağlayabiliriz. Bu anlamda yapılacak çalışmalarda gençlerimize destek olmak istiyoruz´ diye konuştu.`MERSİN´DE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR´Mersin Teknopark ve Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi´nin yaptığı çalışmaların bu anlamda önemli olduğunu belirten Alaca, şunları söyledi: "Biz Mersin olarak yüksek teknoloji ürünler ile ilgili belirli çalışmalar yürütüyoruz fakat bunların sahaya yansıması konusunda eksikliklerimizin olduğunu düşünüyorum. Savunma sanayi başta olmak üzere Mersin´in bu konuda önemli çalışmalar yapması gerekiyor. Gençlerin robotik kodlama eğitimlerinin arttırılması ile gelecekte farklı ürünlerin patentini alabilir, mevcut geliştirilmiş yüksek teknoloji ürünlere alternatif ürünler yaratabiliriz. 2022 Yılı içerisinde SAHA İstanbul İrtibat Ofisi´nin Mersin´de açılması önem arz ediyor. Bu savunma sanayinden kentin pay alabilmesi adına önemli."`BİZ DE AR-GE ÇALIŞMLARINA ÖNEM VERİYORUZ´Alaca son olarak şunları kaydetti:"Biz de Alaca Grup olarak iştirak kollarımız olan tüm sektörlerde Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ar-Ge için ayrılan kaynağın bir ülkenin kalkınmasında ve gelişiminde hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Ar-Ge harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) içindeki payı, ülke ekonomilerinin bulunduğu gelir grubunu belirlemede ve kişi başı gelir seviyesi için önemli bir kriterdir. Ar-Ge harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) içindeki payı yüksek olan ülkelerde kişi başına gelirin ve ekonomik refahın yüksek olması bunun açık göstergesidir. Bu anlamda da tüm şirketlerin faaliyet alanı ne olursa olsun Ar-Ge çalışmalarına gerekli önemi göstermesi ülke ekonomisi adına önem arz ediyor." (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Mersin DHA
2023-05-10 13:06:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan site görevlisi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de çocuğun ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan ...
Kibariye: Sevenlerim merak etmesin, gayet iyiyim
YEREL HABERLER Kibariye: Sevenlerim merak etmesin, gayet iyiyim
Silifke'de motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı
YEREL HABERLER Silifke'de motosiklet sürücülerine reflektif yelek ...
Mersin'de 11 yaşındaki çocuk, sitenin bodrum katında ölü bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de 11 yaşındaki çocuk, sitenin bodrum katında ...
KİBARİYE, SAHNEYE ATLAYAN HAYRANI NEDENİYLE PLATFORMDAN DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA  
YEREL HABERLER KİBARİYE, SAHNEYE ATLAYAN HAYRANI NEDENİYLE ...
Mersin´de 12 yaşındaki çocuğu 'fidye' için öldüren site görevlisi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin´de 12 yaşındaki çocuğu 'fidye' için öldüren ...
Kibariye, sahneye atlayan hayranı nedeniyle platformdan düştü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kibariye, sahneye atlayan hayranı nedeniyle ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de konuştu:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de ...
Mersin'de iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'de iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Tarsus'ta temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Tarsus'ta temaslarda ...
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Elitaş, Anamur'da muhtarlarla görüştü
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Elitaş, Anamur'da ...
Anamur'da engellilere malzeme desteği
YEREL HABERLER Anamur'da engellilere malzeme desteği
Silifke'de jandarma, öğrencilere trafik eğitimi verdi
YEREL HABERLER Silifke'de jandarma, öğrencilere trafik eğitimi verdi
Akdenizli ihracatçılar nisanda 1 milyar 176 milyon dolarlık ihracat yaptı
YEREL HABERLER Akdenizli ihracatçılar nisanda 1 milyar 176 milyon ...
Anamur polisi öğrencilere trafik eğitimi verdi
YEREL HABERLER Anamur polisi öğrencilere trafik eğitimi verdi
Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Caz Konseri" verecek
YEREL HABERLER Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Caz Konseri" verecek
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer oldu
YEREL HABERLER Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Onur ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de STK temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de STK ...
AHBİB, nisanda 164,4 milyon dolarlık dış satım yaptı
YEREL HABERLER AHBİB, nisanda 164,4 milyon dolarlık dış satım yaptı
Mersin'de kayısı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi
YEREL HABERLER Mersin'de kayısı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi
Mersin'de 9. Kadın Üretici Pazarı açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 9. Kadın Üretici Pazarı açıldı
Mersin Valisi Pehlivan, Anamur'da hortumda zarar gören alanları inceledi
YEREL HABERLER Mersin Valisi Pehlivan, Anamur'da hortumda zarar ...
Bakan Nebati, Mersin'de "Kadınlar İçin Konser" etkinliğine katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Nebati, Mersin'de "Kadınlar İçin Konser" ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de konuştu:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.