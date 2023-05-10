Özdağ: Sorunlara çözüm için bizi tercih edin 



Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin aydınlık yarınları ve sorunlara çözüm için tercihin kendilerinden yana kullanılmasını istedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Silifke ilçesine gelerek esnafı ziyaret etti. İlçede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Özdağ, 14 Mayıs seçiminin Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Özdağ, "Bu seçimde Zafer Partisi'ne oyunuzu verin. Bir sene içerisinde bütün sığınmacıları vatanlarına yollayalım. Sizlere söz veriyorum; güzel yarınlar, güzel bir Türkiye için, aydınlık yarınlar için bizler hep vatandaşlarımızla olacağız. Sizlerin dertleri ile dertleniyoruz. Sorunlara çözüm bulmak için bizleri tercih edin" dedi. Özdağ, gezisi sırasında esnafın sorunlarını da dinledi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR

2023-05-10 15:27:51



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