12 yaşındaki çocuğu fidye için öldüren cinayet şüphelisi aramalara da katılmış (2)



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI:

Mersin'de, Suriyeli Khaled Hayanıketb'i (12) kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen, parayı alamayınca da boğan cinayet şüphelisi Hasan Cingöz'ün ifadesi ortaya çıktı. Cingöz'ün Hayanıketb'in önce iple ellerini ve ayaklarını bağladığını ardından da boğazını ve ağzını bağladıktan sonra fenalaştığını bunun üzerine kaçtığını belirtti. Cingöz, ifadesinde, "5 Mayıs'ta para vererek ikametin bodrum katına indirip bağladım ve fotoğraflarını çektim. Daha sonra Khaled'i serbest bıraktım. Resimler telefonda kayıtlı durdu. Akabinde 8 Mayıs'ta öğlen saat 14.00 sıralarında tekrar gördüm. Aklıma ailesinden fidye istemek geldi. Bu nedenle Khaled'i tekrar ikametin bodrum katına götürdüm. Bodrum katında bulunan ip ile ellerini, ayaklarını ve vücudunu ip ile bağladım. Ayrıca boğazını da bağlayıp ağzını bağladım ve Khaled'in resimlerini çektim. O esnada çocuk aniden fenalaştı. Ben de korkup sitesinin girişine kaçtım. 10-15 dakika sonra çocuğun durumuna bakmak için geldiğimde ölmüştü. Bende boğazındaki ipi çözüp elleri ve ayakları bağlı olacak şekilde poşete koydum. Poşet bodrumda bulunmaktaydı. Daha sonra poşeti de bir çuvala koydum" dedi.

'200 BİN EURO, 200 BİN DOLAR VE 400 BİN TL İSTEDİM'

Saat 16.00 sıralarında çektiği fotoğrafları sevgili ayarlamak için indirdiği uygulama üzerinden ailesine gönderdiğini belirten Cingöz, "ailesinden 200 bin euro, 200 bin dolar ve 400 bin TL fidye istedim. Ben gönderdikten yaklaşık 1 saat sonra Khaled'in babaannesi olarak bildiğim şahıs yanıma geldi. Bana Khaled'i sordu ancak ben Arapça bilmediğim için anlaşamadım. Benim telefonumdan torunu olan Muhammed'i aradı. Muhammed bana amcasının oğlunu kaçırdıklarını ve büyük miktarda fidye istediklerini, polise gideceklerini söyledi bende 'gidin' diyerek telefonu kapattım. Daha sonra hep sitedeydim. Hiçbir yere gitmedim. Khaled'i arayan polislerle birlikte kamera görüntülerine bakıyordum. Ben çuvala koyduğum cesedi henüz ne yapacağıma karar vermemiştim. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım kadarıyla kabul ediyorum" diye ifade verdiği öğrenildi.

(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-05-10 18:00:25



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