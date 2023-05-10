Mehmet Büyükekşi, Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol Kulübü ve Erdemli Tesisleri'ni ziyaret etti



Nuri PİR Gülşah ÖZGEN / MERSİN, (DHA)TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı için Mersin'e giden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol Kulübü´nü ve Atakaş Hatayspor´un gelecek sezon çalışmalarını yapacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı´na bağlı Mersin Erdemli Tesisleri´ni ziyaret etti.

Mehmet Büyükekşi, Adana Demirspor´un ardından Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol Kulübünü ziyaret etti. Mehmet Büyükekşi ziyarette yaptığı açıklamada, Kulüp Başkanı Metin Saltık´ın kulübün durumu hakkında kendilerine bilgi verdiğini belirterek, "En büyük problem tesislerin yeterli olmaması. Az önce sahayı da gördük. Maalesef tarla şeklinde. Zaten özellikle şehir takımlarımızın tesis konusunda desteğe ihtiyacı var. İnşallah bu yıl sonunda, yeni sezonda, yeni yapacakları sahaları yetiştirebilirler. Çünkü burada bir tane daha antrenman sahası yapmak istiyorlar. Onun için biz bugün gerek Adana Demirspor, gerek Yeni Mersin İdman Yurdu'nda yaptığımız araştırma gezilerinde, genelde tesis eksikliği gözümüze çarpıyor. Yeni tesis yatırımları, futbolcuların altyapıdan yetişmesi için son derece önemli. Bu 3'üncü Lig'de de aynı, 2'nci Lig'de, 1'inci Lig'de, Süper Lig'de de aynı. İnşallah bütün kulüplerimize belli bir çizgiye getirebilmek için en önemli konumuz, akademi konusu. Bu kulüplerimiz de inşallah zaman içerisinde bu çizgiye gelecekler diye temenni ediyorum" dedi.

YENİ MERSİN İDMANYURDU BAŞKANI SALTIK: TEK GAYEMİZ TESİS SORUNLARINI AŞMAK

TFF yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Yeni Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Metin Saltık ise "Yönetim olarak tek gayemiz desteklerle tesis sorunlarını aşmak. Çünkü Mersin gerçekten futbol şehri. Çok yetenekli kardeşlerimiz, oyuncularımız var. Başka yerlere gitmesini istemiyoruz. Tamamen Türk futboluna hizmet etmelerini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKEKŞİ´DEN HATAYSPOR´UN GELECEK SEZON ÇALIŞACAĞI ERDEMLİ TESİSLERİ´NE İNCELEME

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu üyeleri, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor´un gelecek sezon çalışmalarını yapacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı´na bağlı Mersin Erdemli Tesisleri´nde incelemeler yaptı.

Tesisteki son durumu kontrol eden Başkan Büyükekşi, "Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonunda çalışmalarını burada sürdürecek. Takımımızın antremanlarını yapması için Türkiye Futbol Federasyonu olarak yaptıracağımız saha için uygun alan tespit edildi ve çalışmaları sürüyor. Yeni sezona yetiştirmek için gereken desteği vereceğiz" sözlerini sarf etti.

İncelemeler sırasında Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Atakaş Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de yer aldı.

DHA-Spor Türkiye-Mersin Nuri PİR-Gülşah ÖZGEN

2023-05-10 19:02:40



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