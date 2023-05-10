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'Omuz Omuza Gösteri Maçı'nda depremzede çocuklar da oynadı

DHA

'Omuz Omuza Gösteri Maçı'nda depremzede çocuklar da oynadı


Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA)- Türkiye Futbol Federasyonu, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda 'Omuz Omuza Gösteri Maçı' düzenledi.
Felaketin yaralarını sarmak için 'tek yürek' olan futbolcular ve sanatçılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organizasyonuyla depremzede çocuklarla bu kez yeşil sahada buluştu. 
TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı'nda kırmızı ve beyaz takım olarak sahada yer alan iki takımın teknik direktörlüğünü Volkan Demirel ve Vincenzo Montella yaparken, depremzede çocukların yanı sıra TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Hakan Ünsal, Faruk Atalay, İbrahima Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Oğuz Çetin, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu, Bertuğ Yıldırım ile sanat dünyasından Alişan ve Ferhat Göçer karşılaşmada forma giydi. 20'şer dakikadan iki devre halinde oynanan mücadeleyi FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır'ın yönetti. Birbirinden güzel gollerin atıldığı karşılaşmayı Beyaz Takım 6-4 kazandı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan iki takıma madalya ve kupalarını taktim etti. Daha sonra toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: ÇOCUKLARIMIZIN YÜZLERİNİ BİR NEBZE GÜLDÜREBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi özel karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada çok güzel bir gün olduğunu belirterek, "Depremzede çocuklarımızın yüzlerini bir nebze güldürebildiysek ne mutlu bize. Süper Ligimizin yıldızları, eski ünlü futbolcularımız ve özellikle Hataylı futbolcularımız Hatayspor'un başkanı, teknik direktörü Volkan Demirel buradalar. Çünkü gelecek sezon bir yıl boyunca Hatayspor maçlarını bu statta oynayacak. Hem bunun tanıtımını yaptık hem de şu an 100 binlerce Hataylı Mersin'de yaşıyor. Sayın bakanımız da Mersinli, kendisinden rica ettik o da bizi kırmadı. Kendisine de programımıza renk kattığı için teşekkür ediyorum. Özellikle depremzede gençlerimize, çocuklarımıza Omuz Omuza kampanyamızla büyük destek veriyoruz. Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta Hatay'da, Nurdağı'nda ve İslahiye'de 4 bin konteynerlik yerleşim bölgesi kuruyoruz. Bugün de Federasyonumuz karşılaşmayı izlemeye gelen her vatandaşımız adına Omuz Omuza kampanyasına 50 TL yatırıyor. İnşallah Hatayspor 2023-24 sezonunda burada çok güzel bir sezon geçirir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Mersin Erdemli Tesisleri'ni Hatayspor'a tesis etti. Bugün orayı da ziyaret ettik. Oraya da bir antrenman sahası yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ: FEDERASYONUMUZ DEPREMLE İLGİLİ HER TÜRLÜ İNSANİ YARDIMI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİREREK, TFF'NİN TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİR KURUMU OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ise, çok keyifli ve bol gollü bir maç olduğunu kaydederek, "Biz de bu maç vesilesiyle bir nebze olsun rahatladık ama çok daha değerli olan şey Omuz Omuza kampanyasıyla birlikte çok ciddi bir farkındalık oluşturuldu. Federasyonumuz bu farkındalık ile birlikte çok değerli oyuncularımızı, hocalarımızı ve hakemlerimizi buraya getirerek deprem bölgesindeki kardeşlerimize bir nefes aldırdı. Ama en önemlisi Futbol Federasyonu ilk günden bu yana sadece futbolla ilgili adımlar atmıyor. Federasyonumuz depremle ilgili her türlü insani yardımı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirerek Futbol Federasyonu'nun Türkiye'nin güçlü bir kurumu olduğunu ortaya koymuş oldu. Hatayspor'un değerli başkanı ve değerli teknik direktörü Volkan Demirel de bugün misafirimiz oldu. Gelecek sezon maçlarını oynayacakları Mersin Stadı için bugün bir alışkanlık kazanmış oldular. Biz de bu statta hem Yeni Mersin İdman Yurdu'nun maçlarını izlemeye gelirken bir yandan da Milli Takımımızın çok değerli eski kalecisinin teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'un maçlarını gelip burada keyifle izleme imkanımız olacak. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımıza ve burada bulunan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ VOLKAN DEMİREL: MERSİN HALKININ BU DESTEĞİNİ HER ZAMAN BEKLİYORUZ
Gelecek sezon karşılaşmalarını Mersin Stadı'nda oynayacak olan ve TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı'nda teknik direktörlük görevi de üstlenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel de Bakan Nebati ve TFF Başkanı Büyükekşi'ye teşekkür ederek, "İyi ki yanımızdalar. Çocukları mutlu etmek için buradayız ama seneye maçlarımızı burada oynayacağız. Mersin halkının bu desteğini her zaman bekliyoruz. Bugün için de tekrar tekrar Omuz Omuza kampanyasına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
TFF MAÇI İZLEYEN HER FUTBOLSEVER ADINA 50 TL BAĞIŞLADI
Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin ücretsiz olarak izleyebildiği bu anlamlı organizasyon için tribünleri doldurarak kampanyaya destek veren her futbolsever adına "Omuz Omuza" kampanyasına 50 TL bağışta bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Maçtan detaylar
Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları
- Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'nin açıklamaları
Volkan Demirel'in açıklamaları
Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN
2023-05-10 22:21:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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