Kayısı toplarken yılan ısıran çiftçi öldü - Yeniden

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde bahçede kayısı toplarken yılan ısıran Talip Uyar (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sucular Mahallesi'nde kayısı toplamak için bahçeye giden 2 çocuk babası Talip Uyar'ı bacağından yılan ısırdı. Uyar'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen Uyar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-05-11 10:44:18



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