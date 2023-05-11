Mersin'de sahneden düşen Kibariye, taburcu oldu

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Akdeniz ilçesinde 2 metre yüksekliğindeki sahneden düşen şarkıcı Kibariye, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Akdeniz ilçesinde önceki gün Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanatevi önündeki 'Romanlar Buluşması'na katılan şarkıcı Kibariye, sahneye atlayan hayranı ile korumaları arasında çıkan arbede sırasında sahneden düştü. Düşme anı kameraya yansırken, Kibariye hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan Kibariye, taburcu edildi. Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" dedi. (DHA)DHA-Magazin Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2023-05-11 10:59:09



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