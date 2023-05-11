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Pervin Buldan: Yeşil Sol bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır

DHA

Pervin Buldan: Yeşil Sol bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır


Soner AYDIN-Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP'den almış olduğumuz geleneği Yeşil Sol'da sürdürüyoruz. Yeşil Sol, bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim çalışmaları kapsamında Mersin'e geldi. Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda, seçime girecekleri Yeşil Sol Parti'nin mitinginde katılımcılara hitap eden Buldan, "Hep birlikte Türkiye'de yeniden bir tarih yazacağız, Yeşil Sol'un tarihini yazacağız ve güçlü bir şekilde parlamentoya gideceğiz. Yeşil Sol tıpkı Mersin gibi ve Mersin'de yaşayan tüm inançların, kimliklerin, kültürlerin bir arada yaşadığının göstergesidir. HDP'den almış olduğumuz geleneği Yeşil Sol'da sürdürüyoruz. Yeşil Sol, bu ülkede barışın, kardeşliğin, huzurun ve refahın teminatıdır. Sizler bir kez daha gösterdiniz, Mersin halkı bir kez daha bunu ispat etti, sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeşil Sol neredeyse bilin ki orada demokrasi, barış, kardeşlik, huzur, birlikte ortak bir yaşam vardır" diye konuştu.
'İLK OY ÇOK KIYMETLİDİR'
Buldan, seçimlerinin önemine değinerek, "Bu ülkenin en büyük sorunu, bugün AKP ve MHP zihniyetidir. 14 Mayıs tarihi bu açıdan kritiktir, önemlidir ve tarihidir. Hepimizin kaderini değiştirecek olan bir seçimdir. Bu ülkede yaşayan gençlerin, ilk defa oy kullanacak olan genç seçmenlerin büyük bir sorumlulukla, bu değişim ve dönüşüme el vermesi gerekiyor. İlk oy çok kıymetlidir. İlk oylar mutlaka ve mutlaka Yeşil Sol'a verilmelidir. Yeşil Sol olarak parlamentoya girmeye hazırlanıyoruz. En az 100 vekil dedik ama bunun en az 4'ünün Mersin'den çıkmasının kesin olarak olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada 2 milletvekilimiz vardı, Fatma Kurtulan ve Rıdvan Turan. Her iki arkadaşımız da sizlerin sesi, sözü, iradesi oldu. Tüm sorunlarınızı parlamentoya taşıdılar. Kadınların, gençlerin sorunlarıyla ilgilendiler. Ama bu seçimde iki milletvekili değil, en az 4 milletvekili Mersin'den parlamentoya mutlaka gitmelidir" dedi.
'SANDIK BAŞINA GİTTİĞİMİZDE, 1 OY YEŞİL SOL'A, 1 OY KILIÇDAROĞLU'NA'
Buldan konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Dün Erdoğan'ın Batman'da yapmış olduğu konuşmayı dinledim. 'Size 14 Mayıs'tan sonra yeni bir baharı yaşatacağız' diyor. Evet biz de halkımıza diyoruz ki, 'Esas bahar, Tayyip Erdoğan'ın gidişiyle yaşanacak. Çünkü onlar bu ülkeye kara kışı yaşattılar. Bu ülke baharda bile kara kışı yaşadı. Bu ülke yazın sıcağında bile kara kışı yaşadı. Bu ülkeye bahar, Yeşil Sol ile 14 Mayıs tarihinde elde edeceğimiz büyük başarı ve kazanımla mutlaka ama mutlaka gelecektir. Erdoğan bugünkü konuşmasında da, 'Artık Kürt kardeşlerimizi hiç kimse tehdit edemez' diyor. Seçim yaklaştıkça, Kürtlerin oyunu alabilmek için Kürtlerden bahsetmeye başladı. Kürtler için en büyük tehdit sizsiniz, Kürtler için en büyük tehdit AKP'dir, MHP'dir. İşte bunun için kalan 3 günde bile çok çalışacağız. Yeşil Sol'u her eve sokacağız, bayrağımızı her yerde dalgalandıracağız ve seçim günü sandık başına gittiğimizde 1 oy Yeşil Sol'a, 1 oy Kılıçdaroğlu'na diyeceğiz. Diğer hiçbir partileri pusulada görmeyin, gözünüz sadece ve sadece Yeşil Sol'da olsun. Yeşil Sol'un altına mührü öyle bir vurun ki Erdoğan, 50 artı 1'i rüyasında bile görmesin. Mersin'deki kadınlara, gençlere güveniyoruz ve burada büyük bir başarı elde edeceğinize yürekten inanıyoruz."
Mitingde ayrıca Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da konuşma yaptı. Alandakilere seslenen Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın selamını getirdiğini söyledi. Konuşmaların ardından İlkay Akkaya konser verdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN-Mustafa ERCAN
2023-05-11 17:57:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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