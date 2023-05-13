Bir yıl önce başladığı eskrimde hedefi Avrupa şampiyonluğu 



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) Mersin'de bir yıl önce eskrimle tanışan Arzem Vucut'un hedefi Avrupa şampiyonluğu.

Sırbistan'ın Zrenjanin kentinde katıldığı EFC U14 Circuit Turnuvası'nda U12 kadınlar Eskrim Epe kategorisinde 3'üncü, 14 yaş altı kadınlar epe'de 18'nci sırada tamamlayan 12 yaşındaki Arzem Vucut, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 'U14 European Circuit Epe' ile İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak 'U14 European Circuit' turnuvalarında Türkiye'yi temsil edecek. Sırbistan´ın Zrenjanin kentinde 29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenen EFC U14 Circuit Turnuvası'nda U12 kadınlar Eskrim Epe kategorisinde 3´üncü, 14 yaş altı kadınlar Epe´de 18'nci sırada tamamlayan 12 yaşındaki Mersinli sporcu Arzem Vucut´u kentte döndü. Arzem Vucut ve annesi Arzu Vucut ise Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i ziyaret ederek verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Sırbistan´da düzenlenen EFC U14 Circuit Turnuvası'nda Türkiye ve kenti en iyi şekilde temsil eden Arzem Vucut´u tebrik ederek, "Mersinli sporcumuz dskrim branşı ile 1 yıl önce tanışan, 12 yaşında uluslararası bir organizasyonda 3´üncülük ve 18´incilik elde eden, Mersinli sporcumuz Arzem Vucut´u tebrik ediyorum. Almış olduğu başarılı sonuçlarla gelecek vaad eden Sporcumuz Arzem Vucut´a Mayıs ve Haziran aylarında katılacağı uluslarası organizasyonlarda madalya alacağına inanıyorum. Ayrıca başarılı sporcumuzun yetişmesinde emeği olan antrenörlerimize ve en büyük desteği olan ailesini de kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Mersinli sporcu Arzem Vucut 14-15 Mayıs 2023 tarihlerinde Bulgaristan´ın başkenti Sofya´da yapılacak olan 'U14 European Circuit Epe' ve 03-04 Haziran 2023 tarihleri arasında İsviçre´nin Lozan kentinde yapılacak olan 'U14 European Circuit' turnuvalarında Türkiye ve Mersin'i temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-05-13 13:16:02



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