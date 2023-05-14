Bakan Nebati'nin sandığından Erdoğan çıktı

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MERSİN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi'nde Mersin'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin oyunu kullandığı 1294 nolu sandıktaki oy dağılımı şöyle:Recep Tayyip Erdoğan 153Kemal Kılıçdaroğlu 146Sinan Oğan 19Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin Soner AYDIN

2023-05-14 18:37:43



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