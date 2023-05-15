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Mersin'de CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol 2, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkarttı

DHA

Mersin'de CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol 2, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkarttı


MERSİN, (DHA)MERSİN'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol 2, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkarttı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Mersin Milletvekili oldu.
1 milyon 410 bin 19 seçmenden 1 milyon 264 bin 211'nin oy kullandığı Mersin'de İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Faruk Dinç, CHP'den Ali Mahir Başarır, Gülcan Kış, Mehmet Emin Ekmen, Talat Dinçer, Hasan Ufuk Çakır, Yeşil Sol Parti'den Ali Bozan ve Perihan Koca, MHP'den Levent Uysal ve İYİ Parti'den Burhanettin Kocamaz milletvekili seçildi.
BAKAN NEBATİ BU KEZ MERSİN'İ TEMSİL EDECEK
24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem memleketi Şanlıurfa ve 26'ıncı dönem yine İstanbul milletvekili seçilen Nureddin Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi.  MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinin ardından, 2 Aralık 2021 'de Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati, bu kez Mersin Milletvekili seçilerek kenti TBMM'de temsil edecek.
5 DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI ŞİMDİ VEKİL OLDU
4 dönem Tarsus ilçe Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Burhanettin Kocamaz, bu kez kenti TBMM'de İYİ Parti'nin vekili olarak temsil edecek. 31 Mart yerel seçimlerinde aday listelerinin yetiştirilememesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı reddedilen Burhanettin Kocamaz, 4 Aralık 2018 tarihinde MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.
CHP HEM OYUNU ARTIRDI HEM VEKİL SAYISINI
Mersin'de CHP 208'de yüzde 26,76 olan oy oranını yüzde 30,97'ye yükselterek 3 olan vekil sayısını 5'e çıkarttı. AK Parti 2018'de 28.64 olan oy oranı yüzde 24,73'e gerilemesine rağmen 4 olan vekil sayısını korudu. MHP, Yeşil Sol ve İYİ Parti oy  kaybetti. MHP'nin 2018'de 12,76 olan oy oranı 12'ye, İYİ Parti'nin 2018'de 13,56 olan oy oranı 11.92'ye geriledi. Her iki partinin 2'şer olan vekil sayılarını 1'e düştü. Kaybedilen 2 vekillik CHP´ye geçti. Yeşil Sol Parti'nin 2018'de 16,94 olan oy oranı yüzde 13,25'e kadar gerilemesine rağmen 2 olan vekil sayısını korudu.
KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Yeşil Sol Parti'den Mersin Milletvekili seçilen Perihan Koca, MEB'de özel eğitim ve zihinsel engelliler öğretmenliği görevi sırasında KHK ile ihraç edilmişti. Koca, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) kurucu, MK, PM üyesi ve parti sözcüler kurulu üyesi.
(DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2023-05-15 16:04:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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