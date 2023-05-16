Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'ın dorsesinde bulunan 50 küçükbaş öldü.
Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erdemli'den yüklediği küçükbaşları Tarsus'a götüren B.A. yönetimindeki 42 PA 412 plakalı TIR, Sorgun Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ile İlçe Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede TIR'ın dorsesinde bulunan 50 küçükbaşın öldüğü belirlenirken, sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2023-05-16 18:27:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.