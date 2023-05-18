Akkuyu Gücün Yeri belgeseli prömiyerini yaptı



MERSİN, (DHA) 'Akkuyu-Gücün Yeri' belgeselinin prömiyeri Akkuyu Nükleer resmi Youtube kanalında yapıldı.Belgesel, izleyicilere Türkiye´nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS´nin şantiyesinde yer alan ve inşaatın tamamlanması için çalışan ekibin bir bölümünü tanıtmayı amaçlıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva belgeselde, Türkiye-Rusya ilişkileri tarihinin en büyük projesi olan Akkuyu NGS´nin özellikleri ve projeyi nasıl yönettiğine ilişkin bilgiler verdi.Zoteeva konuyla ilgili "Benim ekip kurma prensibim profesyonelliğe dayanıyor. En iyi uzmanları projeye davet ettim ve onlar için gerekli koşulları sağladım. Ekibim hayatını sürdürdüğü ve hedeflerine nasıl ulaşacağını açıkça bildiği bu mekanizmayı profesyonellikle inşa etti. Bizim büyük bir sorumluluğumuz var. Aynı anda dört güç ünitesi inşa ediyoruz ve bugün burası dünyanın en büyük nükleer şantiyesi konumunda" diye konuştu.Akkuyu Nükleer A.Ş. Birinci Genel Müdür Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh de hazırlanan belgeselde ekiple nasıl bir çalışma yürüttükleri konusunda önemli detaylar paylaştı. Butckikh, "Bu projeye kendi ekibim olmadan katılmıştım. Daha önce birlikte çalıştığım tek bir kişi bile yoktu. Amacım her bir çalışanı uluslararası büyük bir ekibin üyesi yapmaktı. Bununla mücadele ettiğimi söylemekten çekinmiyorum. Artık onlar gerçekten benim ekibim ve onlara çok güveniyorum. Bana ya yardım ya da çözüm için geliyorlar. Benim için önemli olan arzu ve cesarettir. François Rabelais'nin de dediği gibi: Kader cesurlara güler, ürkeklere yüz çevirir" ifadesini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin DHA

2023-05-18 10:59:42



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