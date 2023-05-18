Mersin'de kuruyemiş fabrikasında yangın (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA HELİKOPTER DE KATILDI

Mersin Serbest Bölge'de bir kuruyemiş fabrikasının deposunda çıkan, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye görevlilerinin de olduğu 3 kişi, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, 3 kişiye ayakta müdahale etti. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale ile soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2023-05-18 13:14:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.