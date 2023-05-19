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BAKAN NEBATİ: CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNDEYKEN HERKESİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN YANLIŞ BİLGİLER VERDİLER  

DHA

BAKAN NEBATİ: CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNDEYKEN HERKESİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN YANLIŞ BİLGİLER VERDİLER  


HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Akdeniz İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra AK Parti milletvekilleri, parti teşkilatı ve partililer katıldı. Toplantının basına açık kısmında konuşan Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımıza ağır ifadeler kullanarak duruşlarını sergilediler. O duruşlarını sergilerken her türlü operasyonu da bu ülkeye yapmaktan geri durmadılar. Sosyal medya üzerinden başta kendi içlerinden çıkan ve aday olanlara karşı çok ciddi bir şekilde, tam bir FETÖ taktiğiyle sahte belgeler, videolar, fotoğraflarla alaşağı ettiler. AK Parti iktidarlarında hizmet etmiş bakanlarımızın bir kısmına ve üst düzey yöneticilerimizin başta da Cumhurbaşkanımız ve ailesine karşı utanmadan, sıkılmadan yine sosyal medya üzerinden sahte videolar, belgeler üreterek seçimin sabote edilmesi noktasında büyük bir çaba sarf ettiler ve sanki bu milleti akılsız, affedersiniz aptalmış gibi görerek aynı operasyonları, aynı yol ve yöntemlerle yaptılar. Bütün seçimlerde aynı şeyi yaptılar" dedi.`YANLIŞ BİLGİ VERDİLER´Seçim gecesi oy oranları ile ilgili yanlış bilgi verildiğini kaydeden Bakan Nebati, "Millet bu yapılanları unutmayacak. Utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler. Çünkü onların adayları mutfaktan çıkamayıp, mutfaktan seçim kampanyasını yürütürken yapmış olduğu bütün hesap kitaplar sosyal medya içerisindeki bir avuç taraftarları, trolleri ve bot hesaplarla yönetip ülke iktidarını alacaklarını zannettiler. Bu millet, seçim kampanyası döneminde Diyarbakır'da farklı konuşup Trabzon'da farklı konuşanları, Trabzon'da farklı konuşup Mersin'de farklı ifadede bulunanları, Mersin'e gelenlerin sonra Kırklareli'ne, Tekirdağ'a, Yozgat'a gittiklerindeki ifadelerini nasıl değiştirdiğini çok iyi bilir. Bu millet, yalan dolan üzerinden siyaset yapanların ne söylediğini çok iyi bilir ve onlara karşı da duruşunu net bir şekilde ortaya koyar" diye konuştu.Bakan Nebati´nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. (DHA)Görüntü Dökümü
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Toplantının yapıldığı salon
-Salondaki partililer
-Bakan Nureddin Nebati´nin salona gelmesi
-Bakan Nureddin Nebati´nin konuşmasıHaber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Akdeniz Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
2023-05-19 02:14:35

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