Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İSTANBUL - DÖVİZDE İLÇEDEN İLÇEYE KUR FARKI

DHA

İSTANBUL - DÖVİZDE İLÇEDEN İLÇEYE KUR FARKI


Melihcan ÇALIŞKAN Emre Can URAN/İSTANBUL(DHA) -FARKLI ilçelerde bulunan döviz bürolarında euro ve dolar satış ve alış fiyatı değişimleri dikkat çekti. Aynı ilçelerde yer alan döviz bürolarında dahi fiyat farkları görüldü. Prof. Dr. Natalya Ketenci, "Turistik bölgelerde daha fazla turist olduğundan daha fazla talep olabilir. Talep olduğu zaman doların fiyatı da artıyor. Türkiye'de aslında piyasaya genel olarak bakmamız gerekiyor ve tek kur olması gerekiyor, döviz yükseliyorsa her yerde yükselmeli ya da düşmeli. Demek ki o döviz bürolarında spekülasyon oluyor. Piyasa dışı satışlar oluyor bu legal bir şey değil. Fırsatçılık olabilir, aslında gerçek bir kur var" dedi.
İstanbul'da bazı döviz bürolarının son dönemdeki güncel kur değerleri ve birbirleri arasındaki fiyat değişimi dikkat çekiyor. Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş'ta bulunan farklı döviz bürolarında benzer saat aralıklarında Amerikan Doları'nın satış fiyatı arasında 50 kuruş, alış fiyatı arasında ise 40 kuruşluk farklar görüldü. Fiyat farklarının turistik bölgelerde daha sık olduğu gözlemlendi. Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Natalya Ketenci son dönemde serbest döviz piyasasında yaşanan farklı fiyat uygulamalarını değerlendirdi. ÇOK BÜYÜK FARK OLMAMASI GEREKİYOR
Natalya Ketenci, "Döviz, serbest piyasa gibi gözükse de aslında Türkiye'de kontrol altında. Bunun için, farklı dalgalanmalar olabiliyor ve dalgalanmalar içinde bir sürü farklı etkiler oluşuyor. Özellikle kısa dönem etkiler için 'spekülasyon' var. Spekülasyon ne demek, döviz çok düştüyse, o zaman onu satın alman, çok yükseldiyse satman gerekiyor. O zaman kısa vadede ani spekülasyonlar olabilir. Turistik yerlerde daha fazla turist olduğu için daha fazla talep olabilir. Talep olduğu zaman doların fiyatı artıyor. Türkiye'de bizim piyasaya aslında genel olarak bakmamız gerekir. Tek kur olması gerekiyor, yükseliyorsa bütün döviz yerlerinde yükselmesi, düşüyorsa düşmesi gerekiyor. Demek ki o döviz bürolarında spekülasyon oluyor, piyasa dışı satışlar oluyor. Bu da aslında, legal değil. Bu fırsatçılık olabilir. Çünkü aslında gerçek kur var, o kurdan satmak ya da satın almak gerekiyor. Çok büyük fark olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.BİR YERDE 19 LİRA BİR YERDE 26 LİRADAN SATILIYORSA DEMEK Kİ KONTROL MEKANİZMAMIZ YOK
Olağan dışı fiyat uygulamalarının piyasada negatif bir etki oluşturduğunu belirten Ketenci, "Yatırımcılar arasında panik oluşuyor. Türkiye'de birkaç defa yaşadık döviz arttığı zaman insanlar, yatırımcılar panikliyor. Döviz daha fazla artacak diye satın almaya başlıyor. Mesela 1.5 sene önce biliyoruz ki birçok insan kredi dahi almış, çünkü panik yaratıldı, doların fiyatı 30'a çıkacak diye. İnsanlar panik yapıp almaya başladı. O panik geçince fiyatı düştü. Bugüne kadar hiçbir zaman 30'a çıkmadı. Büroların, bakkal gibi olmaması lazım, aslında kesinlikle kontrol yapılması gerekiyor. Yani 100 metrede 70 kuruş fark varsa ya da bir yerde 19 lira bir yerde 26 liradan satılıyorsa demek ki yeterince kontrol mekanizmamız yok. Paniğe kapılmamak gerekiyor, herkes dolar alıyor, ben de almalıyım gibi yapmamak gerekiyor. Biraz daha soğukkanlı davranmak gerekiyor. Mesela, seçim döneminde belirsizlik oluşuyor. Yatırımcılar, durgun durabiliyor ya da biraz geri çekilebiliyor. Vatandaşlar için en önemlisi; her yerden bilgi alıp uygulamamak lazım. Çünkü bir sürü farklı bilgi geliyor, spekülasyonlar da oluyor ve o tabi ki panik yaratıyor."dedi.Görüntü Dökümü
--------------------------
Döviz bürolarından, ilçelerden detay görüntü
Döviz satın alanlardan detay görüntü
Natalya Ketenci röportaj
Genel detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Mersin
2023-05-19 11:09:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BAKAN NEBATİ: CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNDEYKEN HERKESİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN YANLIŞ BİLGİLER VERDİLER  
YEREL HABERLER BAKAN NEBATİ: CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNDEYKEN HERKESİN ...
Bakan Nebati: Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin gözünün içine baka baka yalan yanlış bilgiler verdiler
YEREL HABERLER Bakan Nebati: Cumhurbaşkanımız öndeyken herkesin ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de konuştu:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de ...
Mersin Devlet Opera ve Balesi 19 Mayıs'ı konserle kutlayacak
YEREL HABERLER Mersin Devlet Opera ve Balesi 19 Mayıs'ı konserle ...
Mersin'de kuruyemiş fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Mersin'de kuruyemiş fabrikasında yangın (2)
Mersin'de 27 engelli genç temsili askerlik yaptı
YEREL HABERLER Mersin'de 27 engelli genç temsili askerlik yaptı
Mersin'de kuruyemiş fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Mersin'de kuruyemiş fabrikasında yangın
Mersin'de kiraz hasadı başladı
YEREL HABERLER Mersin'de kiraz hasadı başladı
Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından nisanda 319,8 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından nisanda ...
Akkuyu Gücün Yeri belgeseli prömiyerini yaptı
YEREL HABERLER Akkuyu Gücün Yeri belgeseli prömiyerini yaptı
GÜNCELLEME - Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda ...
GÜNCELLEME 2 - Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir ...
Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bir depoda çıkan yangına ...
Havalar ısındı, Mersin'de sahiller hareketlendi
YEREL HABERLER Havalar ısındı, Mersin'de sahiller hareketlendi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den seçim değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den seçim ...
Mersin'de 42 bin dekar tarımsal arazi sulamaya hazır hale getirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 42 bin dekar tarımsal arazi sulamaya hazır ...
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ölmez, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ölmez, Mersin'de son ...
Gazilerden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'a ziyaret
YEREL HABERLER Gazilerden Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.