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Yeni Mersin İdmanyurdu, TFF 2'nci Lig'e yükseldi

DHA

Yeni Mersin İdmanyurdu, TFF 2'nci Lig'e yükseldi


Yeni Mersin İdmanyurdu Yomraspor: 5-1Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un son haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu sahasında Yomraspor'u 5-1 mağlup ederek, 2'nci Lig'e yükseldi.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un son haftasında şampiyonluk yarışı veren Yeni Mersin İdman Yurdu sahasında küme düşme hattında yer alan Yomraspor'u konuk etti. Mersin ekibi, karşılaşmadan 5-1'lik sonuçla galip ayrılarak puanını 68'e yükselterek, grubunu ilk sırada bitirdi. 34 puanda kalan Yomraspor ise Şile Yıldızspor ve Eskişehirspor'un ardından Bölgesel Amatör Lig'e düşen 3'üncü takım oldu.
Yeni Mersin İdmanyurdu'na galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Umut Aydın, 52 ve 74'üncü dakikalarda Tunç Murat Behram, 58'inci dakikada Onur Beytaş ile 88'inci dakikada Furkan Güneş kaydetti. Konuk Yomraspor'un mücadeledeki tek golü ise 70'nci dakikada Hasan Kaşıkara'dan geldi. Karşılaşmanın ardından Yeni Mersin İdmanyurdu teknik heyeti ve oyuncuları, şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla yaşadı.
 DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-05-20 19:02:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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