Mersin´de yağmur etkili oldu

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı felç etti. Tarsus ilçesinde araçlar suya gömülürken tarım alanları zarar gördü.

Mersin´de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kent merkezinde sokak aralarında su birikintileri oluştu. Tarsus ilçesinde de sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddeler su altında kaldı, araçlar suya görüldü. İlçede tarım arazileri de yağıştan zarar gördü. Meteorolojiden gelen uyarı üzerine teyakkuza geçen ekipler, sabahın erken saatlerine kadar çalışma yaptı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-05-23 06:54:29



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