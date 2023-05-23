Jandarmadan PKK/KCK´ya şafak operasyonu; 23 gözaltı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yakın yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınları, molotofkokteyli atma, korsan gösteri, kundaklama ve güvenlik birimlerine taşlı saldırı eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan ve kamuoyunda 'Ateşin Çocukları' olarak şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-05-23 12:52:39



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