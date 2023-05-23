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Tarsus'ta sağanak; araçlar hasar gördü

DHA

Tarsus'ta sağanak; araçlar hasar gördü


Soner AYDIN-Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle çok sayıda araç su altında kaldı. Sağanağın etkisiyle yıkılan istinat duvarlarının altında kalan araçlarda hasar oluştu.
Tarsus ilçe genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Caddeleri, ara sokakları, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su altında kalan çok sayıda araç hasar gördü. Sağanağın etkisiyle bazı sitelerin istinat duvarları da çöktü. Duvarların altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde sağanak etkisini yitirdi. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Hasar tespit çalışmaları için de inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Soner AYDIN-Okan ÇALIŞKAN
2023-05-23 13:50:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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