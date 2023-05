Bakan Nebati: İsterdik ki bu seçim süreci ilkeli, temiz bir rekabet içinde ilerlesin

Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bir gün terör örgütünün sözcüsü gibi konuşuyorlar, ertesi gün aşırı sağcı oluyorlar, sonraki gün dindar kesilmeye karar veriyorlar, daha sonra laikliğin tek bekçisi kesiliyorlar. Böyle bir siyaset, bu milletin vicdanında, hissiyatında, fikriyatında yer bulamaz. İsterdik ki, bu seçim süreci ilkeli, temiz bir rekabet içinde ilerlesin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekili seçildiği Mersin'de, basın mensuplarıyla bir araya gelip değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, hayata geçirilen projelere dair konuşan Bakan Nebati, "Somut projelerle, ehil bir kadroyla, gerçekçi hedeflerle tek tek bütün hedeflerimizi hayata geçirdik. İş dünyamızla, çiftçilerimizle, esnafımızla, kadınlarımız ve gençlerimizle her gün farklı platformlarda bir araya gelerek, Mersin'i beraberce yepyeni ufuklara nasıl taşıyacağımızı planladık. Bizler, ülkemizdeki muhalefet gibi boş vaatlerle, her gün farklı bir maske takarak, kirli hesaplar ve türlü çarpıtmalardan medet umarak milletimizin gözünü boyamaya asla çalışmıyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla aile ve gençlik bankasını kuracağız. Aile Kalkanı Programı'yla ev hanımlarından, çocuklarımıza ve gençlerimize kadar tüm aile fertlerine destek vereceğiz. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Kimi hibe, kimi faizsiz kredi şeklindeki maddi desteklerle gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz" dedi.

'TEK DERTLERİ OY DEVŞİRMEK'

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine de değinen Bakan Nebati, "Alın terinin, icraatın ne demek olduğu hakkında zerre bilgisi, tecrübesi olmayanlar, milletimizin aklıyla adeta alay ediyor. Bol keseden bol sıfırlı rakamlar savurarak kısa yoldan göz boyamaya çalışma acizliğine düşüyor. Kendini uyanık sanan bu keskin zekalılar hangi cüretle afaki hayallerle milletimizi kandırmaya çalışıyor. Tek dertleri oy devşirmek. Bedeli omurgayı feda etmek, ortada ilke, değer, duruş namına bir şey bırakmamak da olsa, ayran gönülleri her masada yancı. Bir gün terör örgütünün sözcüsü gibi konuşuyorlar, ertesi gün aşırı sağcı oluyorlar, sonraki gün dindar kesilmeye karar veriyorlar, daha sonra laikliğin tek bekçisi kesiliyorlar. Böyle bir siyaset, bu milletin vicdanında, hissiyatında, fikriyatında yer bulamaz. İsterdik ki bu seçim süreci ilkeli, temiz bir rekabet içinde ilerlesin. İsterdik ki bu millet için hayırda yarışmanın ve bu uğurda acele etmenin kavgasını verelim. Ancak milletçe maalesef son derece yozlaşmış bir seçim kampanyası yürüten muhalefetle imtihan oluyoruz. Tüm bu gerçeklerin farkında olan insanımız inanıyorum ki 28 Mayıs tarihinde, 14 Mayıs'ta başladığı işi tamamlayacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracaktır. İnanıyorum ki Fatih'in İstanbul'u fethettiği gün olan 29 Mayıs gününe, milletimizin sağlam iradesi ve Allah'ın izniyle, demokrasi tarihimize büyük Türkiye zaferi olarak geçecek olan bir büyük zaferle uyanacağız" diye konuştu.

Program soru cevap bölümüyle devam etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-05-26 12:00:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.