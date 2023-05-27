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Okullararası Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi 

DHA

Okullararası Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi 


Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi. 
66 ilden 770 sporcunun katıldığı Okul Sporları Okçuluk Türkiye Birinciliği Şampiyonası, Erdemli Belediyesi´nin destekleri ile gerçekleştirildi. Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen yarışma Okul Sporlarında Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yapıldı. Belediye olarak Okçuluk Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıkları gurur duyduklarını ifade eden Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, "4 gündür Erdemli ilçemizde devam eden Okullar Arası Okçuluk Türkiye Şampiyonası bugün sonuçlandı. 66 ilden 770 sporcuyu Erdemli ilçemizde misafir ettik. Belediye olarak Okçuluk Federasyonu, Okul Sporları Federasyonu ile beraber güzel bir şampiyona oldu. Birçok ilimizden birçok öğrenci ve velilerimiz Erdemli'yi ziyaret etti. Atış poligonunda gerçekleşen ve rekabetin üst düzey olduğu yarışlarda kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
Avrupa´nın en büyük tesisinde yapılan yarışmadan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uluslararası hakem Alper Güler, "Çok güzel bir tesis, memnunuz. Umarım buradan nice Mete Gazozlar, Yasemin Anagözler çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 
Atış sahasını çok beğendiğini ifade eden sporcu Elif Sena Akçay, "Ben Antalya´dan geldim, klasik yay 13-14 yıldız bayanlarda yarışıyorum.  Üçüncü oldum Türkiye üçüncüsü. Ben çok beğendim atış sahasını her şey çok güzel. Akademik olmasa bile bir sporda başarı yapmak çok güzel bir şey" şeklinde konuştu. 
Yarışmanın zaman zaman stresli olduğunu yine de keyif verdiğini ifade eden sporcu Ada Aslan, "Antalya´dan geliyorum klasik erkeklerde atıyorum. Burası hoşuma gitti, güzel yani keyifli bir yer. Güzel stresli oluyor yarışma ama keyif veriyor yani" ifadesini kullandı. 
Şampiyonada torununun katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Fatma Demirseçen, "Çok mutluyum torunumun böyle yarışlara katılmasını, organizasyonların böyle olmasını gençlerin, ondan çok mutluyum, çok da gururluyum yani devamı gelsin isterim hep" diye konuştu. 
Öte yandan Avrupa´nın en büyük Atış Poligonu´nda düzenlenen şampiyona ödül töreninin ardından sona erdi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Atış poligonunun drone ile çekilen görüntüsü 
Sporcuların görüntüsü, yapılan atışlar, hedeflerin görüntüsü 
Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran'ın konuşması 
Uluslararası hakem Alper Güler'in konuşması 
Sporcu Elif Sena Akçay'ın konuşması 
Sporcu Ada Aslan'ın konuşması 
Veli Fatma Demirseçen'in konuşması DHA-Spor Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2023-05-27 16:57:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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