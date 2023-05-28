Kalçası kırılan seçmen, sedyede oy kullandı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de kalçası kırılıp, evinde tedavisi süren Ayşe Sibel Köylüoğlu, ambulans ile getirildiği okulda sedye üzerinde oyunu kullandı.

Akdeniz ilçesinde düştüğü için kalçası kırılan ve evde tedavisi süren Ayşe Sibel Köylüoğlu, oy kullanmak için belediyeden yardım istedi. Ekipler, Köylüoğlu'nu evinden ambulans ile alıp, oy kullanacağı Gazipaşa Ortaokulu'na getirdi. Ekiplerin ve çevredekilerin yardımı ile 3'üncü kata taşınan Köylüoğlu, oyunu sedye ile kullandıktan sonra yeniden eve bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2023-05-28 13:05:50



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