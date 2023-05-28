Tarsus'ta otoyolda kaza; 5 yaralı  

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda kamyon aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı; 5 kişi yaralandı.

PozantıTarsus otoyolu Gülek tünelini yakınlarında A.Ö. yönetimindeki 33 PM 462 plakalı kamyon, aynı yöne giden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü A.Ö. ile beraberindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bölgedeki devlet hastanelerine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-05-28 15:16:39



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