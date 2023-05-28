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Bakan Nebati, oyunu Mersin'de kullandı

DHA

Bakan Nebati, oyunu Mersin'de kullandı


Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, oyunu, Mersin'de, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 1176 numaralı sandıkta kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, oyunu kullanmak için Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Vatandaşlarla selamlaşıp, sandık görevlileriyle de sohbet eden Bakan Nebati, 1176 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Çıkışta açıklama yapan Bakan Nebati, "Bugün ikinci turunu gerçekleştireceğimiz seçim milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah akşam 17.00'de sandıklar kapandıktan sonra sonuçlar çok hızlı bir şekilde alınmış olacak. Gördüğümüz üzere katılım iyi ve seçmen bilinçli bir şekilde gelip oyunu kullanıyor. Sahadan edindiğimiz bilgiler üzerine birinci turda yarım kalan iş tamamlanmış olacak. Oldukça iyi bir kampanya yürütüldü. Türkiye 1950 yılında çok partili hayata geçtiği günden getirdiği demokrasi tecrübesini büyük bir olgunlukla da bugün gerçekleştirerek dünyaya da örnek teşkil etmiştir. Özellikle vatandaşlarımızın gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerekse de gümrük kapılarında göstermiş olduğu olgunluk ciddi bir örneklik teşkil etmiştir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2023-05-28 15:40:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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