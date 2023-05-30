Seçim kutlamaları sırasında başına 'yorgun mermi' isabet eden Muhammed, yaşamını yitirdi

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turunun ardından gerçekleştirilen kutlamalar sırasında başına yorgun mermi isabet eden Muhammed Eslek (15), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen pazar günü geç saatlerde merkez Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turunun ardından kutlama yapan bir grubun içinde yer alan Muhammed Eslek, henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiyle başından yaralandı. Başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar MERSİN, (DHA)

2023-05-30 21:02:45



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