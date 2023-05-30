Galatasaray´ın şampiyonluğu Mersin´de kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Mersin´de coşku içinde kutlandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 34´üncü haftasında deplasmanda Ankaragücü´nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte taraftarlar Mersin'in dört bir yanında sokaklara, cadde ve meydanlara döküldü. Kent merkezindeki ana caddelerde konvoy yapan Galatasaray taraftarı, daha sonra Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.

Havai fişek patlatan, ellerindeki meşalelerle marşlar söyleyip, şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan görüntüler

Sevinç görüntüleri

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-05-30 23:34:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.