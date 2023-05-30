Galatasaray´ın şampiyonluğu Mersin´de kutlandı

Mustafa ERCAN Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Mersin´de coşku içinde kutlandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 34´üncü haftasında deplasmanda Ankaragücü´nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte taraftarlar Mersin'in dört bir yanında sokaklara, cadde ve meydanlara döküldü. Kent merkezindeki ana caddelerde konvoy yapan Galatasaray taraftarı, daha sonra Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.
Havai fişek patlatan, ellerindeki meşalelerle marşlar söyleyip, şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarlardan görüntüler
Sevinç görüntüleri
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2023-05-30 23:34:52
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