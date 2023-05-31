Medeniyetler Korosu, depremzedeler için konser verdi



Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 3 semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelip kurduğu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun, 'El Ele Dayanışma Konseri', yoğun ilgi gördü.

İçel Soroptimist Kulübü ile Mezitli Soroptimist Kulübü'nün ev sahipliğindeki konser, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve çok sayıda sanatsever katıldı.

'SESİMİ DUYAN VAR MI?'

Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, 'Sesimi duyan var mı?' diye seslendi. Koronun şefliğini üstlenen Yılmaz Özfırat, depremde koro olarak yaşadıklarını anlattı ve konsere gelip dayanışmaya katkıda bulunan Mersinlilere teşekkür etti.

Konseri dinlemeye gelenler, depremlerde hayatını kaybedenlerin ve yıkılan şehirlerin görüntülerinin gösterildiği sırada gözyaşlarını tutamadı. Kimi zaman sanatseverleri hüzünlendiren konser, kimi zaman da keyifli anlar yaşattı. Konserin sonunda, İçel ve Mezitli Soroptimist kulüpleri tarafından, destek verenlere plaket sunuldu, elde edilen gelirin ise Hatay'ı yeniden inşa etmek için kullanılacağı belitildi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2023-05-31 13:52:56



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