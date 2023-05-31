Tarsus'ta narenciye paketleme tesisinde yangın

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi, Adana yolu üzerinde bulunan bir narenciye paketleme tesisinin bahçe bölümünde çıktı. Bahçede yer alan plastik sandıklar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği tesiste hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-05-31 19:18:19



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