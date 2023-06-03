Mersin'de mobilya atölyesinde yangın

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Atike CEYLAN KAÇAR/ SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde mobilya atölyesinde yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Silifke Sanayi Sitesi içindeki mobilya atölyesinde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, alevlerin ağaçlık alana sıçraması üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2023-06-03 17:12:16



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