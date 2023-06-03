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Mersin'de mobilya atölyesinde yangın

DHA

Mersin'de mobilya atölyesinde yangın


Atike CEYLAN KAÇAR/ SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde mobilya atölyesinde yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
Silifke Sanayi Sitesi içindeki mobilya atölyesinde öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, alevlerin ağaçlık alana sıçraması üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2023-06-03 17:12:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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