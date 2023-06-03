Mersin'de mobilya atölyesinde yangın (2)

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DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Mersin'in Silifke ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye götürüldü. Yangının yaklaşık 1,5 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındığı kaydedildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2023-06-03 17:37:22



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