Mersin'de işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi: 8 yaralı

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Atike CEYLAN KAÇAR/GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerinin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde MersinAntalya D-400 Karayolu Gülnar ilçesi Sipahili mevkisinde meydana geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesinde çalışanların olduğu servis midibüsü yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler midibüste sıkışan yaralıları da çıkartarak ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Atike Ceylan KAÇAR

2023-06-05 22:00:43



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